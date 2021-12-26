هل تعيين مساعدين لكارتيرون ساهم فى تحسيين أداء الزمالك؟

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القاهرة - سامية سيد - أصرت إدارة نادى الزمالك على تعيين مساعدين فى الجهاز الفنى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، ورغم تحفظ الخواجة الفرنسى وتمسكه باستكمال المسيرة بمفرده، إلا إن الإدارة رآت إن تعيين مساعدين فى الجهاز سيساهم فى تطوير أداء الفريق وتحسن النتائج مع مرور الوقت.

وقامت الإدارة بتعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام وأمير عزمى مجاهد فى منصب المدرب المساعد، وذلك خلال فترة التوقف الأخيرة وقبل مواجهة المقاولون العرب فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

وخلال مواجهتى المقاولون وغزل المحلة التى أقيمت أمس السبت، ظهر تحسن ملحوظ فى أداء فريق الزمالك، بغض النظر عن تحقيق المكسب، وأرجع البعض تحسن الأداء للمساعدين الذين انضموا لجهاز كارتيرون، لاسيما وإن مدحت عبد الهادى وأمير عزمى يرتبطان بعلاقة طيبة بجميع لاعبى الزمالك، الأمر الذى ساهم فى "لم شمل" الفريق وتحسيين الحالة المزاجية للاعبين مما دفعهم للتألق داخل المستطيل الأخضر.

ويعمل مساعدين كارتيرون على "احتواء" اللاعبين من الجانب النفسى قبل الفنى، فى الوقت الذى أصبح المدير الفنى ينصب تركيزه على الجوانب الفنية والبدنية والتى يقوم بالتشاور فيها مع مساعديه أيضًا، ليتم بذلك توزيع الأدوار داخل الجهاز ويساهم فى تخفيف الحمل.

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاءت أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35، وبعد دقيقة عزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة، وفي الشوط الثاني أحرز محمد أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم اختتم أشرف بن شرقى سلسلة الأهداف محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة مؤقتا في حين الانتهاء من مباريات الجولة، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 10 محتلا المركز العاشر.