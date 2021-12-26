شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ الأهلى أمام فيوتشر.. شريف وأفشة وبيرسى تاو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لاستئناف مبارياته المحلية بعد تتويجه بالسوبر الأفريقى حيث يلاقى نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فيوتشر مكون من : في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، بدر بانون، أكرم توفيق في خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، عمار حمدى في خط الهجوم: محمد مجدى افشة، محمد شريف، بيرسى تاو

وحقق الاهلى فوزًا عريضًا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

الأهلي أوقف أفراح التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، من أجل التركيز للفوز على فيوتشر.