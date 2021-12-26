شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح ملف تمديد تعاقد محمد فوزى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى ملف تمديد تعاقد محمد فوزى حارس مرمى الفريق والمنضم حديثاً لصفوف منتخب مصر، وذلك بناء على رغبة الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للدراويش الذى طالب باستمرار اللاعب فى صفوف القلعة الصفراء بعد تألقه بالفترة الأخيرة ونجاحه في لفت أنظار الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، وينتهى تعاقد محمد فوزى مع الاسماعيلى في 2023 ولكن الإدارة ترغب في الحفاظ على كل عناصر القوام الاساسى للدراويش.

وكان مجلس إدارة النادى الاسماعيلى قد أنهى ملف تمديد تعاقد النجوم بنجاح كبير بعد تمديد تعاقد الثلاثى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعماد حمدى لاعبو الفريق للحفاظ على الهيكل الاساسى للدراويش.

ومنح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى اللجنة الفنية الصلاحيات الكاملة للإشراف على فريق الكرة، وكذلك قطاع الناشئين ضمن خطة وجود عين ثاقبة تتدخل وقت اللزوم لتصحيح الأخطاء والتنسيق مع جهاز الكرة بالفريق الأول لإعادة هيبة الدراويش.