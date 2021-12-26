شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير مدرب السلة اليونانى بعد الدور الأول من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مسئولي نادى الزمالك قرارا بالبت في مصير اليوناني فانجيليس أنجيلو، المدير الفني لفريق كرة السلة، في ظل الهزائم المتتالية التي تلحق بالفريق في بطولة الدورى، ومن قبلها ضياع لقب التتويج بدورى المرتبط، على أن يتحدد مصيره بنهاية مباريات ذهاب الدور الأول من بطولة دورى السوبر.

وخسر الزمالك 5 مباريات على التوالي، وهى المواجهات الخمسة الأولى من البطولة، حيث خسر أمام كل من الجزيرة، الاتحاد السكندرى، الاتصالات، الأهلى، سموحة على الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع سبورتنج غدا في الجولة السادسة، على أن يلتقى مع التأمين في الجولة السابقة والأخيرة من مباريات ذهاب الدور الأول.

وكان الزمالك قد حقق لقب دورى السوبر، ولقب بطولة أفريقيا BAL لأول مرة في تاريخه، و في تاريخ البطولة، والتي أقيمت تحت إشراف الـ NBA، ولن يقبل مجلس الزمالك الهزيمة أو ضياع بطولة أخرى من الفريق، بعد سلسلة الانتصارات التي تحققت الموسم الماضى مع الأسبانى أوجستى بوش الذى رحل لتدريب سلة الأهلى.