شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات تحاصر الأهلى فى مواجهة فيوتشر بالدوري الليلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلى لاستئناف مبارياته المحلية بعد تتويجه بالسوبر الأفريقى حيث يلاقى نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلى فى لقاء فيوتشر كل من عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود والحارس الصاعد حمزة علاء ومحمود عبد المنعم كهربا لأسباب فنية.

ونجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 18 نقطة من ستة مباريات مسجلا 18 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

سجل لاعبو الأهلى حتى الآن 18 هدفا فى 6 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفى لأى فريق فى بطولة الدورى، واستقبلت شباك الأحمر فى 6 أهداف فى 6 مباريات وهو ثانى أقل أهداف تسكن شباك أى فريق فى الدورى بعد بيراميدز الذى استقبل 4 أهداف فقط وبيراميدز الذى استقبل 4 أهداف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.