السفارة اليمنية ومجلس الاعمال اليمني بالقاهرة يكرمان منتخب الناشئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كرم سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم امس قيادة الاتحاد الوطني لكرة القدم وبعثة منتخب الناشئين الفائز ببطولة غرب اسيا.



وخلال الحفل الذي حضره رجل الاعمال عضو مجلس النواب عبدالواسع هائل سعيد وقيادة مجلس الاعمال اليمني في مصر، اكد السفير أن التكريم يأتي تقديراً للمستوى الذي قدمه ابطال منتخب الناشئين ليحصلوا وبكل جدارة على كأس البطولة.

واعرب مارم باسمه ونيابة عن اعضاء اليعثة الدبلوماسية لبلادنا عن أسمى ايات الشكر والتقدير لقيادة الاتحاد العام لكرة القدم والبعثة الادارية للمنتخب وشبابنا اصحاب الانجاز، مثمناً جهود الاتحاد والبعثة التي اثمرت عن تحقيق هذه البطولة ورسم الفرحة على شفاه كل أبناء اليمن في كافة محافظات الجمهورية.

من جانبه اعرب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم احمد العيسي عن تثمين قيادة الاتحاد لهذه اللفتة من قبل السفارة وسعادته بتكريم الشباب ابطال المنتخب الذين رفعوا اسم اليمن، مؤكداً بأن الاتحاد والسفارة يرتبان لفعالية تكريمية بحضور ابناء الجالية اليمنية .

واشاد عضو مجلس النواب عبدالواسع هائل سعيد بهذا الانجاز الذي شارك فيه شباب من مختلف محافظات اليمن الواحد، متمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً وهمة أكبر في تمثيل بلدهم ورفع اسمها في كافة المحافل الرياضية..