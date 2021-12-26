الاتحاد التركي يكشف: ديانج سيرحل عن الأهلي.. وجالاتا قرر شراء مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محسن أورتجال، المدير التقني للاتحاد التركي لكرة القدم، أن المالي أليو ديانج لاعب فريق الأهلي، قد ينضم لصفوف فريق جالطة سراي التركي في الفترة المقبلة.

وتابع «أورتجال» في تصريحات عبر برنامج «كورة كل يوم»، «سمعت في وسائل الإعلام عن هذا الأمر، وهناك تكهنات بإمكانية انضمام لاعب الأهلي لجالطة سراي التركي».

وواصل: «أتابع الأهلي والدوري المصري حتى الآن، ومبروك لجماهير الأهلي الفوز بالسوبر الأفريقي»، مضيفا: «من أفضل اللاعبين الذين دربتهم حسني عبدربه وأحمد فتحي».



من جهة أخرى أكد محسن أورتجال، أن جالطة سراي التركي، قرر تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وقال أورتجال: «مصطفى محمد يقدم مستويات مميزة مع جالطة سراي التركي، وسيستمر مع الفريق»، مؤكدا أن جالطة سراي سيبقي على مصطفى محمد وأنه بحاجة إليه».



وشدد على أن اللاعب انسجم بشكل سريع مع الفريق التركي، وبقائه سيمنحه مزيدا من الثقة.

أمير مرتضى أعلن تفعيل جالاتا سراي بند شراء مصطفى محمد

وكان أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن النادي التركي فعل بند شراء مصطفى محمد، حيث من المتوقع أن يتم بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل نادي جالاتا سراي لأحد الأندية بسعر خيالي وعقد كبير، خاصة وأنه تحرك لتفعيل بند شراء لاعب المنتخب الوطني من أجل التحرك لبيعه لأحد الأندية سواء الدوري الفرنسي، خاصة وأن نادي «بوردو» كان قد طلب ضم اللاعب المصري، ولكن الفريق التركي لم ينجح في الوصول لاتفاق مع مسؤولي الزمالك من أجل تفعيل البند، حيث طالب بتقسيط المبلغ، الأمر الذي رفضه مسؤولو القلعة البيضاء وطالبوا بدفع المبلغ على مرة واحدة ورفضوا أمر التقسيط بشكل قاطع.