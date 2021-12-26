شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عقوبة إيقاف شيكابالا.. واللاعب يظهر مع الزمالك فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت عقوبة إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، أمس السبت، وتحديدا عقب مباراة الفريق الأبيض وغزل المحلة فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى العام.

وكان اتحاد الكرة قلّص عقوبة إيقاف شيكابالا إلى 8 مباريات بدلا من 8 شهور، بعد الأحداث التى شهدتها احتفالية الزمالك بتسليم درع الدورى الماضى.

ويحق لشيكابالا المشاركة مع الزمالك فى بطولة كأس الرابطة التى تنطلق يوم 12 يناير المقبل، بمشاركة جميع أندية الدورى الممتاز خلال فترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر فى أمم افريقيا 2022.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا اثناء التوقف الدولى.