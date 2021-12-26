شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يتفاوض لإعارة كهربا لنادى عربى.. وفرصته مع موسيمانى مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن النادى الأهلى بدأ مرحلة التفاوض مع أحد الأندية العربية لإستعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فى ظل صعوبة حصوله على فرصة فى وجود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "معلوماتى أن الأهلى بدأ التفاوض مع أحد الأندية العربية لإعارة كهربا فى يناير، الأهلى لديه اتصالات خارجية مع أكثر من نادى لضم كهربا بعروض مميزة".

ويضيف شوبير: "كهربا مفيد لأى فريق فى الدوري الممتاز ويمتلك عروض محلية بالجملة أبرزها من سموحة ولكن اللاعب يواجه ضغط نفسى وعصبى كبير وفرصته فى المشاركة مع الأهلى فى وجود موسيمانى أصبحت مستحيلة، هى وجهات نظر مدربين والمدرب يرفض وجوده".

وتابع شوبير: "كهربا ممكن يشارك مع موسيمانى لو حصلت معجزة، فى زمن مبقاش فيه معجزات".

وعن المنتخب قال شوبير: "تريزيجيه لو شارك فى مباراة مع أستون فيلا سوف يختاره كيروش فى قائمة الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، وفرص عبد الله السعيد هى الأكبر فى التواجد بالقائمة النهائية للأمم الأفريقية مقارنة بأفشة بسبب قناعات كيروش".