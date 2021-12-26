شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف عبد العزيز: الجمهور سلاح الإسماعيلى للخروج من النفق المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف عبد العزيز، المدير الفنى للإسماعيلى مواليد 2001 أن أهم عنصر يحتاجه الإسماعيلى هو إستمرار دعم جماهيره للخروج من النفق المظلم فى جدول الدوري، وتابع : ” جماهير الدراويش عاشقه للنادى ولديها القدرة في المساهمة نحو إعادة الفريق مكانته الطبيعية من خلال المؤازرة القوية فى المباريات المقبلة “.

وأضاف عاطف عبد العزيز فى تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "لابد من منح الثقة للاعبين فى الفترة الحالية من خلال الإهتمام بالحالة النفسية لهم بجانب التدعيم الجيد ببعض العناصر ذو خبرات الدورى العام ويعلموا جيدا قيمة النادى الإسماعيلى وجماهيره".

وواصل : "الدراويش يحتاج لدعم بعض المراكز بإبرام التعاقد مع ظهير أيسر وصانع ألعاب بالاضافة إلى مهاجم قوى لحل أزمة العقم التهديفى".

ومنح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة من التدريبات، وذلك بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل المسابقة طبقا للأجندة الدولية.

ويشارك منتخب مصر بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تنطلق في الكاميرون اعتبارا من 9 يناير المقبل.