شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: أتمنى موافقة الأهلى على إعارة كهربا لسموحة وهيرجع بشكل تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أنه يرغب فى استعارة محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشدداً على أنه سيكون سعيد للغاية حال تلقيه عرض لتدريب أحد المنتخبات القومية، وقال أحمد سامى فى مداخلة لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لم يتحدث معى أحد لتدريب أحد المنتخبات حتى الآن ومازلت مستمر فى منصبى ولكن سأكون مبسوط للغاية فى حالة ترشيحى لهذا المنصب فهو فخر كبير لأى مدرب".

وعن سموحة قال أحمد سامى: "الفوز فى المباريات الأخيرة كان مهم للغاية ونلقى دعم هائل من إدارة سموحة وأتمنى إبرام صفقات قوية فى الميركاتو الشتوى ونسعى لتحسين ترتيب الفريق السكندرى مع توالى مباريات الدوري".

ويضيف أحمد سامى: "فى اتفاق مع الأهلى أى لاعب يخرج من النادى للإعارة تكون هناك أولوية لسموحة، ونفسى نحصل على خدمات كهربا على سبيل الإعارة، عارف أن العقود غالية بس كهربا لاعب كبير ويفيد أى فريق ولو جه هيرجع الأهلى بشكل تانى بعد التألق معانا".