شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "سوبر أفريقيا" يواجه فيوتشر للحفاظ على العلامة الكاملة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لاستئناف مبارياته المحلية بعد تتويجه بالسوبر الأفريقى حيث يلاقى نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الاهلى فوزًا عريضًا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

الأهلي أوقف أفراح التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، من أجل التركيز للفوز على فيوتشر.

ونجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 18 نقطة من ستة مباريات مسجلا 18 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

سجل لاعبو الأهلى حتى الآن 18 هدفا فى 6 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفى لأى فريق فى بطولة الدورى، واستقبلت شباك الأحمر فى 6 أهداف فى 6 مباريات وهو ثانى أقل أهداف تسكن شباك أى فريق فى الدورى بعد بيراميدز الذى استقبل 4 أهداف فقط وبيراميدز الذى استقبل 4 أهداف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .

ويبحث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى عن تحقيق الانتصار السابع على التوالي في الدوري للإستمرار في مهمة استرداد درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ الموسم الماضى، ويغيب عن المارد الأحمر في مباراة الليلة عمرو السولية بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر الافريقى فيما يعتمد موسيمانى على الثنائى بيرسى تاو هداف الدوري ومحمد مجدى أفشة الذى ساهم في صناعة أكثر عدد من الأهداف بالمسابقة بجانب المتألقين محمد الشناوى وحسين الشحات ومحمد شريف.

في المقابل طالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام المارد الأحمر في ظل حالة الاجهاد التي يعانيها لاعبو الاهلى من جراء المشاركة مع منتخب مصر في كأس العرب ، ويعول فيوتشر على خبرات بعض لاعبيه مثل سعد سمير ومصطفى البدرى بجانب تألق الثنائي الدولي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد.