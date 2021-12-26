مواعيد مباريات الأحد.. "بوكسنج داي" والأهلي يعود للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في الدوري المصري والدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها عودة الأهلي لاستئناف مشواره في بطولة الدوري بمواجهة فيوتشر، بجانب "البوكسنج داي" في بريميرليج.

ونرصد في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

20:00.. فيوتشر والأهلي.. Ontime sports 1.

17:00.. نورويتش سيتي وآرسنال.. beIN Sports 3 HD Premium

17:00.. مانشستر سيتي وليستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium

17:00.. توتنهام وكريستال بالاس.. beIN Sports 2 HD Premium

17:00.. وست هام يونايتد وساوثهامبتون.. beIN Sports HD Xtra 1

19:30.. أستون فيلا وتشيلسي.. beIN Sports 1 HD Premium

22:00.. برايتون وبرينتفورد.. beIN Sports 1 HD Premium