مواعيد مباريات الأحد.. "بوكسنج داي" والأهلي يعود للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في الدوري المصري والدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها عودة الأهلي لاستئناف مشواره في بطولة الدوري بمواجهة فيوتشر، بجانب "البوكسنج داي" في بريميرليج.
ونرصد في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
20:00.. فيوتشر والأهلي.. Ontime sports 1.
الدوري الإنجليزي:
17:00.. نورويتش سيتي وآرسنال.. beIN Sports 3 HD Premium
17:00.. مانشستر سيتي وليستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium
17:00.. توتنهام وكريستال بالاس.. beIN Sports 2 HD Premium
17:00.. وست هام يونايتد وساوثهامبتون.. beIN Sports HD Xtra 1
19:30.. أستون فيلا وتشيلسي.. beIN Sports 1 HD Premium
22:00.. برايتون وبرينتفورد.. beIN Sports 1 HD Premium