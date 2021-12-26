تقارير: ليفربول اتفق مع اتحاد الكرة على تأجيل انضمام صلاح لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول توصل لاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة النجم الدولي محمد صلاح لاعب الفريق في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان من المقرر أن ينضم محمد صلاح قبل حلول العام الجديد إلى معسكر منتخب مصر الذي ينطلق أول يناير المقبل استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ليفربول أبرم اتفاقا مع اتحاد الكرة لانتظام صلاح في معسكر منتخب مصر بعد مباراة تشيلسي المقررة في ستامفورد بريدج يوم الأحد 2 يناير.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في كأس الأمم خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 بالكاميرون، حيث يتواجد في مجموعة تضم كلاً من نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير، بعد تسعة أيام فقط من رحلة ليفربول إلى "ستامفورد بريدج" في ختام منافسات الأسبوع الـ21 لبريميرليج.

يُذكر أن ليفربول سيلعب -بعد تأجيل مباراته أمام ليدز يونايتد في "البوكسنج داي"- ضد ليستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل، ثم سيخرج مجددا لمواجهة تشيلسي منافسه على لقب الدوري.