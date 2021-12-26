مدرب سموحة يعلن موقفه من ضم كهربا.. ويدافع عن مروان حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد سامي المدير الفني لسموحة، أنه يتمنى انضمام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى صفوف فريقه، مضيفًا أن مروان حمدي ينفذل تعليمات كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال سامي: "كهربا لاعب كبير، وأتمنى تواجده مع الفريق لكن لم يحدث حديث مباشر مع الأهلي".

وأضاف: "عقود لاعبي الأهلي (كتير علينا)، ولو حدث تعاون مع الأهلي أتمنى انضمام كهربا إلى سموحة، متأكد أنه سيظهر بشكل مختلف".

وتابع: "مروان حمدي (مهاجم سموحة) يؤدي مع الفريق بشكل جيد، كيروش يطلب منه بعض الأمور التي قد لا تُعجب الجماهير وتظلم اللاعب".

وأتم: "لابد أن يكون النقد فني، ولا يجب أن يردد البعض أنه لا يستحق تمثيل منتخب مصر، وما يهمنا ألا تحدث مشكلة معه مثلما ما حدث مع مروان محسن".