شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 26 ديسمبر/ كانون الأول 2021، العديد من المباريات المرتقبة في الدوري الإنجليزي أو الدوريات العربية.



وتنطلق مباريات جولة "البوكسينج داي" في الدوري الإنجليزي، بينما توقف باقي دوريات القارة الأوروبية بسبب أعياد الكريسماس.

يستعد مانشستر سيتي لخوض آخر مبارياته في الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أمام ليستر سيتي في ملعب "الاتحاد".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي والخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يلتقي فريق أرسنال مع مضيفه نوريتش سيتي ضمن مباريات "بوكسينج داي"، التي تندرج ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي والخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة بين الفريقين على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

يأمل تشيلسي في استغلال تأجيل مباراة ليفربول هذا الأسبوع، للتساوي معه في عدد النقاط عبر التغلب على أستون فيلا في معقله.

وتلعب المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium".

ويستعد فريق النصر لاستضافة نظيره الحزم على ملعب "مرسول بارك" ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5.55 مساء بتوقيت مكة المكرمة و6.55 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يلتقي فريق الاتحاد مع ضيفه الاتفاق في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة و8.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

منافسات الدوري السعودي للمحترفين تبث هذا الموسم عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.

يواجه فريق اتحاد كلباء نظيره الوحدة في الجولة 11 من منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين "دوري أدنوك".

المباراة تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

هذه المباراة ستنقل على الهواء مباشرة عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

سيكون فريق شباب الأهلي على موعد مع مواجهة أمام ضيفه الظفرة في الجولة ذاتها من الدوري الإماراتي.

صافرة بداية المباراة ستكون في الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة بين الفريقين على الهواء مباشرة عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

يعود الأهلي من جديد إلى مباريات الدوري المصري عندما يلتقي نظيره فيوتشر في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة.

اللقاء سيبدأ في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين الفريقين عبر قناة أون تايم سبورتس 1، على الهواء مباشرة.