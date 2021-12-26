شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام فيوتشر بالدوري الليلة فى غياب عمرو السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره فيوتشر فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، وحقق الاهلى فوزاً عريضاً على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

ويغيب عن المارد الأحمر في مباراة الليلة عمرو السولية بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر الافريقى فيما يعتمد موسيمانى على الثنائى بيرسى تاو هداف الدوري ومحمد مجدى أفشة الذى ساهم في صناعة أكثر عدد من الأهداف بالمسابقة بجانب المتألقين محمد الشناوى وحسين الشحات ومحمد شريف.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فيوتشر مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، بدر بانون، أكرم توفيق

في خط الوسط: حمدى فتحى، اليو ديانج، عمار حمدى

في خط الهجوم: محمد مجدى افشه، محمد شريف، بيرسى تاو

ونجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 18 نقطة من ستة مباريات مسجلا 18 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.