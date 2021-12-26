شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تستغل توقف الدورى لحسم ملف تجديد بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغل إدارة نادى الزمالك انتهاء الفريق الكروى من خوض مواجهاته في مسابقة الدورى الممتاز، وتوقف المسابقة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل حتى يوم الأربعاء 6 فبراير 2022، بسبب كأس أمم أفريقيا، من أجل فتح ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى والذى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

وترغب إدارة نادى الزمالك في حسم الملف سواء بتجديد تعاقد اللاعب وفقًا للعرض الذى سيقدم، أو العمل على تسويقه في انتقالات يناير حتى لا يرحل مجانًا عن النادى.

ولم ينضم أشرف بن شرقى لقائمة منتخب المغرب المشاركة في بطولة أمم أفريقيا يناير 2022 بالكاميرون، ليصبح أمام الإدارة فرصة لعقد جلسة مع اللاعب قبل السفر إلى الإمارات للدخول في معسكر مغلق لمدة 9 أيام، وشارك أشرف بن شرقى مع الزمالك منذ الانضمام لصفوف الفريق فى 84 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها 33 هدفا، وصنع 20 لزملاؤه.

مباريات بن شرقى مع الزمالك مقسمة إلى 57 مباراة ببطولة الدورى ، سجل فيها 19 هدفا، منها 5 مباريات بالموسم الجارى، 18 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل فيها 7 أهداف، من بينها مباراتين فى النسخة الجارية، وفى كاس مصر شارك بن شريفى مع الأبيض فى 6 مباريات سجل فيها 5 أهداف، ومبارياتين ببطولة السوبر المصرى، وواحدة بالسوبر الافريقى.