شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وفيوتشر اليوم الأحد 26 / 12 / 2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية

ترتيب الأهلى وفيوتشر فى جدول الدوري

نجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقًا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 18 نقطة من ستة مباريات مسجلاً 18 هدفًا وتلقت شباكه ستة أهداف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .

نتيجة أخر مباراة للأهلى وفيوتشر فى الدوري

وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

غيابات الاهلى أمام فيوتشر

ويغيب عن المارد الأحمر في مباراة الليلة عمرو السولية بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر الافريقى فيما يعتمد موسيمانى على الثنائى بيرسى تاو هداف الدوري ومحمد مجدى أفشة الذى ساهم في صناعة أكثر عدد من الأهداف بالمسابقة بجانب المتألقين محمد الشناوى وحسين الشحات ومحمد شريف

أسلحة فيوتشر أمام الأهلى

طالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام المارد الأحمر في ظل حالة الاجهاد التي يعانيها لاعبو الاهلى من جراء المشاركة مع منتخب مصر في كأس العرب ، ويعول فيوتشر على خبرات بعض لاعبيه مثل سعد سمير ومصطفى البدرى بجانب تألق الثنائي الدولي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد.

نتائج على ماهر أمام الأهلى

وتتميز مواجهات النادي الأهلي وفرق علي ماهر بالندية والإثارة، حيث سبق وواجه علي ماهر النادي الأهلي في 7 مباريات خلال قيادته لـ 3 أندية مختلفة، وجاءت نتائجه أمام الأهلي كالتالي واجه علي ماهر الأهلي في: 7 مباريات ، فاز علي ماهر في: مباراة واحدة بربع نهائي كأس مصر، تلقى علي ماهر الهزيمة في: 6 مباريات