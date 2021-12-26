شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يغلق صفحة مواجهة المحلة ويرتب أوراق معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول ملف مباراة غزل المحلة في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى، حيث سيعقد المدرب جلسة مع أفراد جهازه المعاون من أجل ترتيب أوراقه لمعسكر الإعداد الذى سيقام في الإمارات، خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة، لاسيما وإن كارتيرون يرغب في تحديد الجدول الى سيتبعه خلال أيام المعسكر حتى يخرج منه بأكبر المكاسب.

ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية، ويقام لقاء أندرلخت يوم 5 يناير على ملعب الشارقة، كما تقام مواجهة بازل يوم 8 في نفس الشهر على الملعب ذاته.

فى سياق آخر، انتهت عقوبة إيقاف محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، بخوض فريقه مواجهة غزل المحلة، حيث تعد مواجهة الزمالك وغزل المحلة هى المباراة الثامنة التى تشهد ايقاف محمود شيكابالا، على خلفية احداث استلام درع الدورى فى الموسم المنقضى، والذى تسببت فى توقيع عقوبة على اللاعب بإيقافه لمدة 8 أشهر ثم تم تخفيفها لـ 8 مباريات فقط.

ومن المنتظر أن يقوم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، باستغلال فترة توقف مسابقة الدورى بعد مواجهة غزل المحلة لإعداد شيكابالا وجميع لاعبى الفريق فى معسكر الإعداد المغلق الذى سيقام فى الإمارات بالفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل.