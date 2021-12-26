شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستغل فترة توقف الدورى لفتح ملف الصفقات والراحلين عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فترة توقف مسابقة الدورى المصرى بسبب بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى الكاميرون، من أجل فتح ملف الراحلين والصفقات الجديدة التى سيتم ابرامها خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يعقد إيهاب جلال جلسة مع مسئولى الفريق السماوى من أجل تحديد ملامح المرحلة المقبلة من حيث الأسماء التى سيتم الترحيب برحيلها أو الصفقات الجديدة التى يرغب الجهاز الفنى فى ابرامها من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ومنح الجهاز الفنى لبيراميدز لاعبى الفريق راحة سلبية عقب مواجهة إنبى التى جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب بتروسبورت، نظرًا لطول فترة توقف مسابقة الدورى، بسبب بطولة أمم أفريقيا.

وكان إيهاب جلال أشاد بالمعسكر الخارجي الذى أقيم في الإمارات كان مميزا وساعد في تجانس اللاعبين وعودة المصابين وعودة إسلام عيسى رائعة والفريق يمر بحالة مميزة من الهدوء، ومع عودة المصابين في خط الدفاع أحمد سامي وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وكذلك فخر الدين بن يوسف ستكون الأمور أفضل بكثير.