شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مسمى جمعية المحترفين إلى "رابطة" في الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين المصريين، برئاسة مجدى عبد الغنى، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية أمس السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور أعضاء الجمعية ورموز الكرة المصرية.

ويضم مجلس إدارة الجمعية مجدي عبد الغني رئيسا، وصلاح عبد الفتاح امين الصندوق وماجد نوار السكرتير العام وهانى العقبى عضو مجلس الإدارة.

وأعلن مجدى عبد الغنى خلال اجتماع الجمعية العمومية تغيير الاسم من جمعية اللاعبين المحترفين المصريين إلى رابطة اللاعبين المحترفين المصريين مع استمرار مهام عملها بالاسم القديم.

وحرص شريف الخشاب، المدير الفنى لفريق جمعية اللاعبين المحترفين، ومساعده وائل القبانى، على التواجد برفقة اللاعبين خلال الاجتماع.

من ناحية أخرى، اطمأن مجدى عبد الغنى على سير معسكر لاعبي جمعية المحترفين من خلال جمال دياب المدير الادارى التى اشاد بالتزام اللاعبين وظهورهم بشكل جيد خلال المباريات الودية التى خاضها اللاعبون الأيام الماضية.

وخاض فريق جمعية اللاعبين المحترفين مباراتين وديتين أمام مصر للتأمين وشبين القناطر، حيث خسر المواجهة الاولى بنتيجة ثلاثية نظيفة وتعادل فى اللقاء الثانى بهدف لكل فريق.

وتُقيم الجمعية مُعسكرا للاعبين الذين لم ينضموا لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتجهيزهم بدنيا وفنيا ومساعدتهم على العودة للملاعب.