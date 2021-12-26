علام: سنناقش خطة فينجادا.. ومعاناة أندية القسم الرابع أكبر من الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طالب جمال علام ، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بضرورة إنشاء رابطة لأندية دوري القسم الثاني طبقا للائحة، مؤكدًا أن استقلالية رابطة الأندية ستكون الخطوة القادمة لتطوير الكرة المصرية.

وقال علام في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور":" سنناقش خطة فينجادا وسنعيد تقييم ما فعله خلال الفترة الماضية".

وأضاف:"معاناة أندية القسم الرابع أكبر من الدوري الممتاز ولابد من حل أزمات الأندية الصغيرة ماليا".

وتابع:" الدعم المالي لأندية القسم الرابع سيكون أول خطواتي حال رئاستي لاتحاد الكرة، وأطالب بدعم الأندية الصاعدة حديثا للدوري لمساعدتها علي المنافسة، خاصة في ظل الفوارق المادية الضخمة".

وأتم تصريحاته:" يجب أن يتم تخصيص نسبة من عوائد البث من كل درجة "مثل الدوري الممتاز" لصالح أندية الدرجة الأدني "مثل الممتاز ب".