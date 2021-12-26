ملف الخليج 365.. الزمالك يهزم غزل المحلة برباعية..قائمة الأهلي.. وصلاح يحتفل بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 25 ديسمبر 2021.

الزمالك يُعلن عبر الخليج 365.. تفعيل جالاتا سراي لبند شراء مصطفى محمد

"صفقة تبادلية محتملة".. الزمالك يكشف لمصراوي مفاوضاته مع الاتحاد السكندري

رسائل من كارتيرون بعد اكتساح المحلة

إيسترن كومباني يوضح لمصراوي مستقبل علاء عبد العال

وفاة لاعب جزائري بـ"سكتة قلبية" خلال إحدى مباريات الدرجة الثانية

أستون فيلا يعلن إصابة جيرارد بفيروس كورونا

"بيجامة موحدة" أمام "شجرة الكريسماس".. محمد صلاح يحتفل بالعام الجديد مع عائلته

سموحة يفوز على طلائع الجيش في الدوري

قائمة الأهلي.. استبعاد كهربا أمام فيوتشر

الزمالك يقسو على غزل المحلة برباعية ويتصدر الدوري مؤقتًا

الإعلان عن الأسماء النهائية لمرشحي اتحاد الكرة

بخطأ إكرامي.. إنبي يخطف تعادلًا ثمينًا من بيراميدز في الدوري

بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يحقق فوزاً ثميناً على أنطاليا سبور

أحمد ريان يشاهد هزيمة ألتاي أمام قاسم باشا من على دكة البدلاء