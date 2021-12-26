الإسماعيلى يواصل تجهيز المصابين رغم تأجيل مباراة فيوتشر بالدورى

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز تجهيز السداسى أحمد كاستيلو وأحمد أيمن ومحمود البدري وعماد حمدي ومحمد الصادق ومدحت فقوسة لاعبو الفريق في ظل معاناتهم من إصابات مختلفة ، وذلك رغم تأجيل مباراة فيوتشر .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 7 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

قررت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المصرية تأجيل مباريات مسابقة الدورى اعتبارا من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية.

وبذلك يتم إرجاء مباراة الإسماعيلى أمام فيوتشر والتى كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل فى ثامن جولات المسابقة.

جاء ذلك بعد تأكيد الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.

فى ذات السياق ، يعقد الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى “خوان براون ” اجتماعا لوضع برنامج اعداد جديد للفريق خلال فترة توقف الدورى.