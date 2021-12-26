«دبلوم صنايع عنده شاشة».. متابع يسخر من إبراهيم سعيد على تويتر.. والأخير يرد: «اتشرف.. واتربيت في أوضة وصالة»

الشارقة - اميمة ياسر -

رد نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد، على أحد متابعيه بعدما سخر منه بالقول: "دبلوم صنايع!".

وكان أحد المتابعين قد نشر صورة لإبراهيم سعيد وهو يرتدي تي شيرت النادي الأهلي، معلّقا بالقول: "هي الناس زعلانه ليه؟! .. دبلوم صنايع عنده شاشه !!!".

وأعاد إبراهيم سعيد نشر تغريدة المتابع، ليعلق قائلاً: "اتشرف اني دبلوم صنايع والله واتربيت في اوضه وصاله و في الحواري كمان وواضح انك متعلم تعليم كويس وباين علي ثقافتك من ذوقك".

وأثارت تغريدة المتابع غضب المتابعين لإبراهيم سعيد، حيث وجهوا له العديد من رسائل الدعم والمساندة، حيث كتب أحدهم: "هل دبلوم صناعي أو زراعي أو تجاري تعتبر سب من البيه اللي كاتب ده.. أبوي كان رجل فلاح و الحمد لله رباني بصورة كويسه جدا و علمني الإحترام و أن إحترامي لنفسي يبتدي من إحترام الناس .. اللي بيحط مستوى التعليم فقط معيار لقيمة الناس عنده هو هو اللي بيحط الحال لنفس المعيار".

وقال آخر: "هذا الشخص لا يمثل الصحفيين يا كابتن مصر ..وبعدين حضرتك لما تتكلم الكل يتعلم منك لان اللي قدمته طوال مسيرتك في الملاعب محتاج مجلدات تتكتب وغير ده كله يكفي رقيك في الرد عليه وعلى امثاله من اللي بيعملوا نفسهم قضاة ويصدروا احكامهم على الناس وكمان بيفتوا في كل حاجة".

ومازح متابع آخر إبراهيم سعيد قائلاً له: "عامل دوشه ليا يا كابتن ابراهيم.. أنا واحد زملكاوى وبحب ابراهيم سعيد لاعب الكرة.. يعنى اهلاوى او زملكاوى مش هيفرق معايا تلبس تيشرت الزمالك أو الأهلى بنسبه ليا عادى .. علشان بحبك وبحترمك".

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حرباً مشتعلة بين إبراهيم سعيد وجماهير نادي الزمالك، بسبب نجم الفريق مصطفى فتحي.

وعقب مباراة منتخب مصر أمام تونس في كأس العرب، ، بدأت الحرب بين جماهير الزمالك وإبراهيم سعيد، حيث وصف الأخير مصطفى فتحي بأنه "لاعب محلي ولايصلح لتمثيل منتخب مصر".