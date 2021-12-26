شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفيوتشر اليوم الأحد 26 / 12 / 2021 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلى لاستئناف مبارياته المحلية بعد تتويجه بالسوبر الأفريقى حيث يلاقى نظيره فيوتشر على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر

وتقام مباراة الأهلى وفيوتشر فى تمام الثامنة مساء اليوم الاحد وأوقف المارد الأحمرأفراح التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، من أجل التركيز للفوز على فيوتشر.

ترتيب الأهلى وفيوتشر بجدول الدوري

ونجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 18 نقطة من ستة مباريات مسجلا 18 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

سجل لاعبو الأهلى حتى الآن 18 هدفا فى 6 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفى لأى فريق فى بطولة الدورى، واستقبلت شباك الأحمر فى 6 أهداف فى 6 مباريات وهو ثانى أقل أهداف تسكن شباك أى فريق فى الدورى بعد بيراميدز الذى استقبل 4 أهداف فقط وبيراميدز الذى استقبل 4 أهداف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .