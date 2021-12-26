شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى فارس مباراة الزمالك وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم القلعة البيضاء، لقب أفضل لاعب فى فريقه خلال مواجهة الزمالك وغزل المحلة، بعد تألقه خلال المباراة التى انتهت بالفوز برباعية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، وكتب حساب الزمالك الرسمى عبر تويتر: "وفارس مباراة اليوم هو أشرف بن شرقى".

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى فى الدقيقة 35، وبعد دقيقة عزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة، وفى الشوط الثانى أحرز محمد أوناجم الهدف الثالث فى الدقيقة 70، ثم اختتم أشرف بن شرقى سلسلة الأهداف محرزا الهدف الرابع فى الدقيقة 73.

بهذه النتيجة تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة مؤقتا فى حين الانتهاء من مباريات الجولة، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 10 محتلا المركز العاشر.