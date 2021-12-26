شكرا لقرائتكم خبر عن عمارة: الوسط الرياضي تسيطر عليه المجاملات ولا أطلب سوى حقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمارة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني، أنه ابتعد عن الوسط الرياضي منذ فترة؛ بسبب سيطرة الواسطة والمحسوبية والمجاملات والتربيطات على الوسط بشكل فج.

وقال عمارة خلال حضوره ضيفا على برنامج "بره الملعب" مع مها السنباطي على أون سبورت إف إم: الوسط بتاعنا للأسف ليس به عدل ولا عدالة ولا كفاءة ولا تسامح كله يبحث عن المصالح فقط، فعلى سبيل المثال العمل يكون وفقا للشللية والصحوبية، سواء في الأندية أو اتحاد الكرة والمنتخبات، من غير المعقول أني معتزل منذ 18 سنة وحتى الآن ليس لي دور في المنتخبات، رغم أن الجميع يعلم أني "ابن المنتخبات"؛ لأني كنت في المنتخبات لمدة 10 سنوات، وأنا لم أطلب سوى حقي لأني تعبت وخدمت المنتخبات لفترات طويلة، بذلت فيها أقصى جهد، وتم تكريمي من الدولة ورئيس الجمهورية بعد أمم إفريقيا 98، ولديّ الكثير من الخبرات، لكن ما يحدث الآن غريب بأن المسئولين نفس الوجوه والأشخاص من عشرين سنة وبيجيبوا أصدقاءهم اللي كل ما بيخسروا مع منتخب يتم تعيينهم في منتخبات أخرى، ولا يوجد أحد يحصل على فرصة بره الشلة، وعندما وجدت وفهمت الوضع قررت الابتعاد عن الوسط والتركيز على عملي الخاص ومن وقت لآخر أظهر فقط في الإعلام.

وأضاف عمارة: عدد مبارياتي الدولية مع المنتخب تخطت الـ80 مباراة بعكس الرقم اللي موجود على المواقع وعلى السوشيال ميديا إنه 40 مباراة دولية فقط، وذهبت لاتحاد الكرة من اجل الحصول على توثيق معين لمبارياتي لم أجد شيئا، وهو أمر تفتقده الكرة المصرية.