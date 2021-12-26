شكرا لقرائتكم خبر عن على العباسى : لانية لإقالة محمد عودة و راضى عن اداء فريق غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى علي العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، رضاه عن أداء فريق الكرة بعد مرور ثمان جولات من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال علي العباسي، خلال تصريحات تليفزيونية: "مجمل أداء الفريق جيد جدا، الفريق لم يتعرض للهزيمة سوي من الأهلى والزمالك، وحقق الفريق نتائج جيدة ومحمد عودة من المدربين المتميزين، وقادر على تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف المقبلة".

واختتم على العباسي حديثه مؤكدًا استمرار محمد عودة في منصبه كمدير فني للفريق، مشيرًا إلى أن الهتافات ضد المدير الفني جاءت من قلة محدودة قائلًا: "انتهي زمن الحساب بالقطعة، والهتافات لن تؤثر على قرارات الإدارة".