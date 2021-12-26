شكرا لقرائتكم خبر عن على العباسى : لانية لإقالة محمد عودة و راضى عن اداء فريق غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى علي العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، رضاه عن أداء فريق الكرة بعد مرور ثمان جولات من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
واختتم على العباسي حديثه مؤكدًا استمرار محمد عودة في منصبه كمدير فني للفريق، مشيرًا إلى أن الهتافات ضد المدير الفني جاءت من قلة محدودة قائلًا: "انتهي زمن الحساب بالقطعة، والهتافات لن تؤثر على قرارات الإدارة".
وتمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة رباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وجاءت أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35، وبعد دقيقة عزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة، وفي الشوط الثاني أحرز محمد أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم اختتم أشرف بن شرقى سلسلة الأهداف محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 73.
وبهذه النتيجة تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة مؤقتا في حين الانتهاء من مباريات الجولة، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 10 محتلا المركز العاشر.