شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى والمثلوثي ينضمان لمعسكر تونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، لاعبا الفريق الأول بالزمالك، القاهرة، اليوم الأحد، متجهين إلى تونس، للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان الجزيري والمثلوثي قد شاركا في مباراة الزمالك مساء السبت أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأبيض برباعية نظيفة، وتصدر جدول الدورى.

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35، وبعد دقيقة عزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة، وفي الشوط الثاني أحرز محمد أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم اختتم أشرف بن شرقى سلسلة الأهداف محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة مؤقتا في حين الانتهاء من مباريات الجولة، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 10 محتلا المركز العاشر.