شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: زيزو والونش ليست لديهما عروض للرحيل عن الزمالك وأسعى لاستعادة فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن كلا من محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو ليست لديهما عروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات القادمة، قائلا: "زيزو والونش ليست لديهم عروض خلال الفترة الحالية، وتوجد مشاكل فى عقود زيزو والونش وبعض اللاعبين لذلك نسعى لحلها".

وقال أمير مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية: "إنه يعمل على تعديل عقود اللاعبين الذي جددوا الموسم الماضي، وفوجئنا بأن هناك لاعبين تمت إضافة شروط جزائية فى عقودهم، وهم لم يطلبوا ذلك من قبل، وأعمل على تعديد عقود اللاعبين الذي جددوا الموسم الماضي"، وأن فرجاني ساسي لاعب مهم للغاية، وقام ببذل مجهود كبير عندما كان يتواجد مع الفريق قائلا: "أتواصل مع فرجاني ساسي هو لاعب مفيد وإذا كانت عودته ستفيد الزمالك هيرجع، وفرجاني ساسي رحل عن الزمالك بسبب الطريقة، وتم إرسال إنذارات إلى منزله، لذلك رحل، ويمتلك رصيدا كبيرا مع الزمالك".

وأشار أمير مرتضى إلى أن الفوز على غزل المحلة ضمن مباريات الدوري الممتاز كان مهما للغاية قبل التوقف الدولي، قائلا: "لاعبو الزمالك بدأوا يستعيدوا مستواهم وسط الظروف الصعبة التى يمر بها النادي، وهناك لاعبون كانت عليهم ضغوطات كبيرة، مثل محمود علاء وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني والمثلوثي، واستطعنا فى فترة قصيرة أن نقوم بالدعم للاعبين وخروجهم من هذه المرحلة".

وأشار أمير مرتضي منصور إلى أنه صاحب التعاقد مع باتريس كارتيرون، المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، قائلا: "حدثت مشاكل مع باتريس كارتيرون من قبل بالطبع وقت رحيله وعمله مع اللجنة السابقة؛ بسبب تصريحاته هو ووكيل أعماله".