شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: ننتظر قرار الرابطة فى مباراة المصرى ولن نكون "كوبرى" لصبحى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف الحنفى، مدير الكرة في نادى فاركو، أننا ننتظر قرار رابطة الأندية المحترفة الخاصة بمباراتنا مع المصرى، بعد المخالفة التي حدثت بعد طرد أحمد حمودى واستكمال المصرى المباراة بالفريق كاملا.

وقال عاطف الحنفى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم: "جميع خبراء التحكيم في مصر والمحليين أجمعوا على ضرورة إعادة الماتش بعد طرد أحمد حمودى ونزول لاعب بدلا منه، والمصرى كان يجب أن يكمل المباراة أمامنا بعشرة لاعبين، ولكن التغيير تم أثناء إنذار الحكم لحمودى، وبالتالي استوجب قرار إدارى بطره، ولكن خطأ الحكم الرابع بنزول اللاعب مكان المطرود، وما حدث هو خطأ إدارى".

وأضاف مدير الكرة بفاركو: "ليس لدينا خصومة مع المصرى أو لجنة الحكام، ولكن نبحث عن حقنا، ولكن الكابتن عصام عبد الفتاح خرج بعد المباراة بنصف ساعة يدافع عن قرارات محمود البنا في المباراة دون أن ينتظر تقرير الحكم".

وتابع عاطف الحنفى: "قمنا بالاستعانة بمحتوى غرفة تقنية الفيديو الذى تم تسريبه وشريط المباراة وآراء الخبراء والحكام السابقين، وننتظر قرار رابطة الأندية المحترفة وهى أمام اختبار صعب ونثق في عدالتهم ولن نتحرك نحو الفيفا إلا بعد قرار الرابطة وقمنا بتجهيز ملف كامل بالأزمة استعدادا للتصعيد للاتحاد الدولى، ورابطة الأندية مسئولية عن إعادة حقنا في مباراة المصرى لأنها تدير المسئولية واتحاد الكرة مالوش دعوة".

واختتم مدير الكرة بفاركو: "محمد صبحى يفعّل بند شرائه قبل نهاية الدورى بأسبوع مقابل 20 مليون جنيه، ولن نسمح لأنفسنا أن نكون كوبرى للاعب للانتقال إلى الأهلى واللاعب مركّز معانا ويريد الاحتراف؛ لأنه مستقبل منتخب مصر في حراسة المرمى".