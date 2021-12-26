شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وليد سليمان على استبعاده من مواجهة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على استبعاده من مواجهة فريق فيوتشر المقرر لها غد الأحد ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث نشر اللاعب صورة مكتوب عليها: "لله الأمر من قبل ومن بعد".

استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وصلاح محسن ومحمود متولى ومحمود كهربا ومحمد محمود وأيمن أشرف وحسام حسن ووليد سليمان من قائمة فريقه التى تستعد لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي ‏وي السلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويغيب السولية ومحمود متولى وصلاح محسن للإصابة ومحمود كهربا ومحمد محمود وحسام حسن ووليد سليمان لأسباب فنية وأيمن أشرف لإراحته.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.‏