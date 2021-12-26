علام: تعرضت للظلم خلال رئاستي لاتحاد الكرة.. وكنت صاحب قرار التعاقد مع كوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أنه تواجد في رئاسة اتحاد الكرة خلال فترة سابقة صعبة، لافتًا انه مجلس إداراته نجح في إعادة الحياة للكرة المصرية بعد عام 2012.

وقال علام في تصريحات لبرنامج"الريمونتادا" عبر قناة "المحور":"تعرضت للظلم أثناء فترة رئاستي لاتحاد الكرة، وكنت صاحب قرار التعاقد مع هيكتور كوبر".

وأضاف:" اعتزال الجيل الذهبي زاد من مشاكل المنتخب المصري خلال الفترة التي كنت اتواجد خلالها كرئيس لاتحاد الكرة، وساهمت في زيادة عقد رعاية الدوري المصري وقتها".

وتابع:"حاولت إعادة ترتيب الأوراق في اتحاد الكرة وطرح فكرة جديد من الجانب المالي، ولم يكن هناك تركيز إعلامي على ما نقوم به خلال تلك الفترة".

وأوضح، أن تعاقد مجلسه الأسبق مع هيكتوركوبر مدرب منتخب مصر الوطني الأسبق كان هدفه في الأساس الوصول إلى كأس العالم، مؤكدًا أنه تحدث مع المدرب الأرجنتيني وقال له إن هدفنا الوصول إلى كأس العالم من جديد وإسعاد الشعب المصري.

وأشار إلى أن تواجد الثنائي حازم إمام نجم الزمالك الأسبق ومحمد بركات نجم الأهلي الأسبق في قائمته الانتخابية مكسب كبير لاتحاد الكرة المصري.

وتابع:" كنا نريد أن يكون هناك توازن في القائمة الانتخابية الخاصة بنا، ولذلك كان هاما أن يكون هناك من مارس كرة القدم في القائمة لذلك وجود حازم إمام ومحمد بركات مكسب كبير لنا".

وأتم تصريحاته:" حازم إمام نجم اكتسب خبرات عديدة من خلال مشاركته في العمل الإداري لاتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، وتلك الخبرات ستفيده خلال الفترة المقبلة وبالطبع سوف نستفيد منها إذا قُدر لنا النجاح".