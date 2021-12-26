الزمالك يُعلن عبر الخليج 365.. تفعيل جالاتا سراي لبند شراء مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، تفعيل نادي جالاتا سراي التركي لبند شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادي التركي.

وأكد أمير مرتضى في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جالاتا سراي أخطر الزمالك رسميا بتفعيل بند شراء اللاعب .

وكان الزمالك أعار مصطفى محمد لجالاتا سراي في يناير الماضي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع وضع بند بأحقية النادي التركي في شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار على أن يتم تفعيل بند الشراء قبل يوم 31 ديسمبر 2021 .

وبات مهاجم المنتخب الوطني لاعبا بشكل نهائي بنادي جالاتا سراي بعد تلقي الخطاب وسيقوم النادي التركي بسداد قيمة الشراء التي تبلغ 4 مليون دولار في شهر يوليو من العام المقبل وفقا لعقد الإعارة المبرم بين الناديين.