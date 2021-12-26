الزمالك يكشف لمصراوي سبب عدم وجود إعلانات على قميص الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف أمير مرتضى مدير الكرة بنادي الزمالك، عن سبب عدم تواجد اعلانات على قميص الفريق خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات خاصة لمصراوي: "عدم وجود الإعلانات على قميص الفريق اليوم بسبب تأخر مستحقات النادي لدى الشركة الراعية".

وأضاف، أن نايديه خاطب الشركة الراعية أكثر من مرة لدفع المستحقات المتأخرة، لكن لم يحصل النادي حتى الآن على أي دفعات.

ووصل فريق الزمالك لصدارة الدوري مؤقتًا باكتساح فريق غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الجولة الثامنة من مسابقة دوري "we".

وهذه النتيجة يكون الزمالك وصل للصدارة بـ19 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي، إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراتين أقل حيث سيلاقي بطل السوبر الأفريقي مؤخرًا منافسه فيوتشر مساء غدٍ الأحد.

في المقابل، توقف رصيد غزل المحلة عند عشر نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.