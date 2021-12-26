"صفقة تبادلية محتملة".. الزمالك يكشف لمصراوي مفاوضاته مع الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك، وجود إتصالات من جانب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد الذي أبدى رغبة في ضم محمود شبانة لاعب القلعة البيضاء.

وأشار مرتضى في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الزمالك طلب استعادة محمد عبد السلام مدافع القلعة البيضاء المعار إلى الاتحاد، مقابل الموافقة على الاستغناء عن شبانة.

وقال أمير مرتضى: "هناك إتصالات من محمد مصيلحي الذي أبدى رغبة الاتحاد في ضم محمود شبانة بداية من يناير القادم".

وأكمل: "طلبنا في مقابل ذلك، عودةمحمد عبد السلام إلى الزمالك نظرًا لإمكانية قيده بقائمة الفريق، والمفاوضات ما زالت مستمرة".

وأوضح: "محمد عبد السلام لاعب معار من الزمالك، وبالتالي في حالة عودة فمن الممكن قيده في القائمة الأفريقية ومشاركته قاريًا ومحليًا".

وأردف: "قمنا بشراء محمد شبانة من ناديه السابق مقابل خمسة ملايين جنيه، وبالتالي هناك تعاقد معه وملكًا لنادي الزمالك، حالته مختلفة ع حمدي النقاز وعمر كمال عبد الواحد".

واختتم: "حتى الآن المفاوضات جارية بشأن صفقة شبانة وعبد السلام، نرى مصلحة نادي الزمالك ونعمل وفقًا لها".