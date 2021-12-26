ليفربول يقترب من منح صلاح أعلى راتب في تاريخ البريميرليغ

تواصل إدارة نادي ليفربول الإنكليزي مساعيها لتجديد عقد نجم الفريق، المصري محمد صلاح، الذي سينتهي في عام 2023.



وحسب تقرير لشبكة "إي أس بي أن"، الصادر يوم السبت، فإن ليفربول بصدد تقديم عقد جديد للنجم المصري، قد يتقاضى من خلاله أعلى راتب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأضاف التقرير أن النادي بات قريباً من منح اللاعب راتباً سنوياً يصل إلى 29 مليون يورو، بما يقرب من 590 ألف يورو في الأسبوع.



وبحسب التقرير ذاته، فإن المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً قد يصبح أول لاعب في الدوري يكسب 29 مليون يورو سنوياً، متفوّقاً على كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على 472 ألف يورو.



وحقق صلاح نجاحاً مذهلاً، بتسجيله 22 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة في 24 مباراة هذا الموسم، كما أنه يتصدر قائمة هدافي البريميرليغ حالياً، برصيد 15 هدفاً، بفارق 5 أهداف عن زميله البرتغالي ديوغو جوتا، صاحب المركز الثاني.

