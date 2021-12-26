بعد ضغوط إسبانية.. الزلزولي يحسم موقفه رسمياً ويختار المنتخب الذي سيمثله

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم الشاب عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة، موقفه من ارتداء قميص المنتخب الذي يرغب في تمثيله بالفترة الحالية.



وذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن جناح برشلونة قرر اللعب مع منتخب المغرب، وتمثيله في كأس الأمم الإفريقية التي تقام بالكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني 2022، وحتى 6 فبراير/شباط من العام ذاته.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الزلزولي اختار تمثيل "أسود الأطلس"، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي مارسها عليه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونادي برشلونة، من أجل عدم تلبية دعوة الانضمام لمنتخب المغرب.



وضغط خوان لابورتا رئيس برشلونة، وتشافي هيرنانديز مدرب الفريق، على اللاعب وأسرته، كي يبقى مع "البلوغرانا" في هذه الفترة؛ حتى لا يفوّت على نفسه خوض مباريات مهمة، أبرزها "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



لكن اللاعب صاحب الـ20 عاماً، والذي حجز مكاناً أساسياً في تشكيلة برشلونة، منذ تولي تشافي، تدريب الفريق، سيلبي نداء مدرب منتخب المغرب وحيد خليلودزيتش، من أجل المشاركة في العرس الإفريقي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الزلزولي قام بتغيير ملفه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ليقدّم نفسه على أنه لاعب نادي برشلونة ولاعب دولي مع المنتخب المغربي.



وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة صريحة قد تُنهي وبشكلٍ قاطع، آمال الاتحاد الإسباني في عدم ارتداء الزلزولي قميص المنتخب المغربي.



ويتسابق الإعلام المغربي على دعم الزلزولي، ومساعدته على التمسك بقراره.



وأكد موقع le 360 ​​sport أن الزلزولي ينحدر من منطقة "بني ملال" (الواقعة بين مدينتي فاس ومراكش، وتبعد عن الدار البيضاء مسافة 210 كم)، ولا ينوي ارتداء ألوان "أمة أخرى" رغم كل الحيل الإسبانية.



كما شدَّد مصدر آخر، متخصص في كرة القدم، على أن عبد الصمد "سيبذل جهوداً كبيرة"، من أجل اللعب مع المنتخب المغربي في المونديال الإفريقي، رغم ضغوط برشلونة.



ونجح الاتحاد الإسباني قبل سنوات، في إقناع اللاعب منير الحدادي بتمثيل منتخبه على حساب المغرب، ليلعب مباراة وحيدة ضد مقدونيا، قبل أن يتم تجاهله لاحقاً.



اللاعب الشاب رفض تكرار سيناريو الحدادي

لكن الحدادي استفاد من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تسمح للاعبين الذين لم يتجاوزوا 21 عاماً ولم يخوضوا أكثر من 5 مباريات دولية، باللعب بقميص منتخب آخر، ليرتدي قميص "أسود الأطلس".



ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة من النسخة الثالثة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، إلى جانب منتخبات غانا وجزر القمر والغابون.



وخاص الزلزولي 481 دقيقة بقميص برشلونة خلال ثماني مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، منذ انطلاق الموسم الجاري.



وسجَّل اللاعب الشاب هدفاً واحداً، كان في شباك أوساسونا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضمن الجولة السابعة عشرة من الليغا.

