الامارات | غريغوري يطمح في الفوز الرابع على التوالي مع الوحدة أمام كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن غريغوري يطمح في الفوز الرابع على التوالي مع الوحدة أمام كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق الوحدة ضيفاً ثقيلاً على كلباء الساعة الخامسة مساء اليوم، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة 11 لدوري أدنوك. وسيكون الخطأ ممنوعاً على الوحدة بقيادة المدرب الفرنسي غريغوري، للحفاظ على وصافة الدوري، والإبقاء على الضغط على العين المتصدر.

ويتطلع غريغوري لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في دوري أدنوك، منذ توليه المهمة مع الفريق، بعد الفوز على الظفرة والشارقة وعجمان. ويملك الوحدة 20 نقطة، بينما لدى كلباء 12 نقطة، حيث يرغب النمور في التقدم إلى منطقة الأمان في وسط الترتيب.

ويعود غريغوري إلى ملعب كلباء مدرباً، بعد أن سبق له اللعب في فترة سابقة مع كلباء. ومنها موسم 2011 حين قاد وقتها كلباء للفوز على الوحدة 5-3. ويتألق في صفوف الوحدة في الفترة الأخيرة العديد من الأسماء، بينها البرازيلي بيدرو، والمخضرم إسماعيل مطر، وأيضاً السوري عمر خريبين، بينما يراهن كلباء على الغيني عثمان كمارا، وكذلك على التوغولي مالابا.

هجوم الوحدة يقدم مباريات قوية وحقق العديد من الانتصارات للعنابي في الفترة الأخيرة.

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