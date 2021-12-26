الامارات | العين يجدد الفوز على النصر.. وكلمة السر «جوانكا»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يجدد الفوز على النصر.. وكلمة السر «جوانكا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقمص لاعب وسط فريق العين، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، دور زميله المهاجم الغائب عن التشكيلة، الدولي التوغولي لابا كودجو، بداعي الاصابة، وقاد «الزعيم» لتحقيق فوز مهم على حساب ضيفه النصر بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك لكرة القدم، ليقترب بذلك من تأمين لقب «بطل الشتاء»، في حالة خسارة الوحدة أمام كلباء، اليوم، بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة مغرداً في الصدارة، فيما تجمدت نقاط «العميد» عند 17.

وحملت المواجهة إثارة وندية بالغة بين الفريقين، خصوصاً أنها كانت سيناريو مكرراً بين الفريقين عقب لقاء كأس رئيس الدولة الذي أقيم قبل خمسة أيام فقط، وانتهى وقتها بفوز «البنفسجي» 1-صفر، والتأهل لربع نهائي المسابقة. وشهد اللقاء طرد لاعب النصر مهدي عبيد بالبطاقة الحمراء بعد تدخل خشن ضد لاعب العين سفيان رحيمي.

وحرمت العارضة النصر التسجيل مبكراً وتحديداً في الدقيقة العاشرة، حين تصدت لتسديدة المهاجم سبستيان تيغالي، وتكرر المشهد مجدداً في الدقيقة 30، حين سدد لاعب النصر عبدالعزيز الكعبي كرة قوية اصطدمت بجسد لاعب فريق العين جونثان، قبل أن ترتطم بالعارضة وتتحول لضربة ركنية.

وازدادت إثارة المواجهة بعد أن حصل فريق العين على ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، لكن المغربي سفيان رحيمي أهدرها.

وعلى عكس مجريات الشوط الأول، زار فريق العين الشباك بتسجيل هدف التقدم بواسطة جوانكا من ركلة جزاء في الدقيقة 46، فيما أدرك النصر التعادل بواسطة لاعبه تيغالي في الدقيقة 65.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ عاد جوانكا ووضع العين في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 71، بينما أمن لاعب الوسط أحمد برمان النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 81. وحقق تيغالي في المباراة الهدف 170 في تاريخ مشاركاته في الدوري، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ الدوري.

• بات تيغالي خامس أفضل هداف في تاريخ الدوري بـ170 هدفاً.

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