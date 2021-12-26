الامارات | الشارقة يحرز لقب بطولة الاتحاد للتايكواندو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحرز لقب بطولة الاتحاد للتايكواندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج نادي الشارقة ببطولة الاتحاد المفتوحة للشباب للتايكواندو، ونال كأس المركز الأول في الترتيب العام للبطولة التي شارك فيها 88 لاعباً يمثلون تسعة من أندية الدولة، واستضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة. وحصل الشارقة على أكبر عدد من الميداليات، حيث فاز بثماني ميداليات منها سبع ذهبيات وميدالية فضية واحدة، وجمع 84 نقطة بفارق أكثر عن 20 نقطة من صاحب المركز الثاني.

وحضر البطولة وشهد تتويج الفائزين المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، ومحمد إسحاق المدير الفني للاتحاد. وقال المدير الفني لـ«تايكواندو الشارقة» عبدالله حاتم في تصريح صحافي إن «الفريق عمل واجتهد بشكل كبير في الفترة الماضية من أجل الوصول لهذه النتيجة التي أرضت طموحاتنا كوننا لا نتنازل عن المركز الأول، مضيفاً أن اللاعبين يستحقون الإشادة على الأداء الكبير الذي بذلوه خلال البطولة». وأوضح أن «دعم مجلس إدارة النادي وإدارة الألعاب الفردية له الفضل الكبير في النتائج التي ظل يحققها فريق الكاراتيه، وهو تتويج بالجهود والدعم والاهتمام اللامحدود الذي يقدم للعبة، التي انتشرت بشكل كبير في الإمارة واستقطبت أبناءنا المواطنين في الفترة الأخيرة».

وأشار المدير الفني لـ(تايكواندو الملك) أن «الفريق سيواصل الاستعداد بقوة للجولة القادمة من البطولة والمخصصة لفئة الرجال الشهر المقبل، مبيناً أن النادي هدفه دائماً المركز الأول وهو هدف لا تنازل عنه، ونهنّئ أبناءنا اللاعبين على النتيجة المميزة».

جاء تتويج الشارقة على مستوى الشباب، بعد فوزه بسبع ذهبيات وفضية واحدة.

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