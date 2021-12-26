الامارات | دبا يهزم «سيتي» ويتصدر دوري «الهواة» مؤقتاً

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا يهزم «سيتي» ويتصدر دوري «الهواة» مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق دبا انتصاراته في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد فوزه مساء أمس، على فريق سيتي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 12 لمنافسات البطولة. وبموجب ذلك تصدر دبا الترتيب برصيد 30 نقطة، بانتظار نتائج مباريات اليوم، والتي ستجمع الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء، العربي مع التعاون، وحتا مع الرمس. في المقابل تجمد رصيد سيتي عند نقطتين في المركز الأخير. وسجل لدبا الزيمبابوي دهليوابو 76 وجاسم محمد 83، بينما سجل لفريق سيتي الايفواري كينجسلي 90.

في مباراة ثانية تعادل دبا الحصن مع ضيفه الحمرية بهدفين لكل منهما، ليصبح رصيد الحمرية 26 نقطة في المركز الثالث، مقابل 24 نقطة للرابع دبا الحصن.

وسجل لدبا الحصن البرازيلي وانديرسون موراو في الدقيقتين 60 و69، بينما سجل هدفي الحمرية البرازيلي فينيسيوس سيلفا 46، ومواطنه اوزون اكانواه 89.

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