الامارات | شركة «نوكيا» راعية لاتحاد الدراجات الموسم الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «نوكيا» راعية لاتحاد الدراجات الموسم الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد الدراجات اتفاقية رعاية جديدة مع شركة نوكيا للهواتف المحمولة، تكون من خلاله الشركة راعية لسباقات الهواة حتى نهاية الموسم الحالي. وتم ذلك خلال المؤتمر الصحافي لإعلان الاتفاقية، وحضره أمين عام الاتحاد ياسر الدوخي، ومن جانب شركة نوكيا للهواتف المحمولة سامر قبلاوي، وكمال بالوت.

وأكد ياسر الدوخي، أن «شركة نوكيا من الشركات الكبيرة العاملة داخل الدولة، وتوصل الاتحاد إلى اتفاق مع الشركة لرعاية مالية لسباقات الهواة، حتى نهاية الموسم الحالي»، على أن تكون هناك اتفاقية جديدة مع بداية الموسم المقبل. وأشار إلى أن الشركة حرصت على الوجود مع الاتحاد في السباقات، بعد النجاحات الكبيرة للسباقات، والعدد الكبير الذي يشارك في السباقات المحلية.

وقال: «سعداء بتطور هكذا شراكات، ومن شأن ذلك أن يطور منظومة العمل في اتحاد الدراجات من خلال جلب القطاع الخاص والشركات والعمل معاً لتطوير اللعبة التي أصبحت أكثر شعبية وتطور ومنافسة خلال السنوات الماضية، وأشار إلى أن الاتحاد سيظل في تطوير خططه، بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية وسباقات الدوري والأندية التي هي رافد أساسي لكل منتخبات المراحل والكبار».

• الاتفاقية تشمل رعاية سباقات الهواة، على أن تكون هناك رعاية أخرى مع انطلاق الموسم المقبل.

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