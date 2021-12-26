الامارات | منتخب سورية يطلب من «فيفا» نقل مبارياته في تصفيات المونديال إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سورية يطلب من «فيفا» نقل مبارياته في تصفيات المونديال إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم، إرسال كتاب رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، تطلب فيه نقل مبارياتها البيتية في تصفيات مونديال 2022 من الأردن إلى الإمارات. وأوضح الاتحاد السوري، أن نظيره الإماراتي وافق رسمياً على استضافة المباراتين البيتيتين المتبقيتين لمنتخب بلاده في التصفيات أمام كوريا الجنوبية، في الأول من فبراير، والعراق في 29 مارس. وكان المدير الفني لمنتخب سورية، الروماني فاليريو تيتسا، طلب تغيير الأرض البيتية المفترضة من الأردن إلى إحدى دول الخليج، لتوافر المناخ المناسب.

وترتبط موافقة الاتحاد الإماراتي على استضافة منتخب سورية بموافقة الاتحاد الدولي الذي لم يعلن حتى الآن موافقته أو عدمها على الطلب السوري. ويحتل منتخب سورية المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين مقابل 16 نقطة لإيران المتصدرة، و14 لكوريا، و6 للإمارات، و5 للبنان، و4 للعراق.

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