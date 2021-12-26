اخبار الرياضه

الامارات | أنشطة توعوية من شرطة أبوظبي لتأمين فعاليات مهرجان ليوا «تل مرعب»

0 نشر
أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة توعوية من شرطة أبوظبي لتأمين فعاليات مهرجان ليوا «تل مرعب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك شرطة أبوظبي في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2021 «تل مرعب»، حيث نفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة وإدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، مجموعة من الأنشطة التوعوية المصاحبة للسباق، وعززت تواصلها مع زوّار المهرجان وعرض دوريات رمال ومرصاد التي تتميز بسهولتها في التحرك بالمناطق الرملية.

وقال مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العقيد محسن سعيد المنصوري، إن شرطة أبوظبي حققت أهدافها في المشاركة المندرجة في إطار التوعية المرورية، وتوجيه المشاركين ومستخدمي الطرق بالالتزام بقواعد السلامة العامة، والسرعات المحددة وقانون السير.

وثمّن في تصريح صحافي «تجاوب الجمهور، ما أسهم في ترسيخ مفهوم السلامة للجميع، خصوصاً المهتمين بالرياضات الصحراوية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا