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الامارات | العروبة يعمّق جراح «الصقور»

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محمد فاضل ■ الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يعمّق جراح «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العروبة على ضيفه فريق الإمارات بنتيجة 4-2، أمس، في دوري أدنوك للمحترفين، وهو الأول له في البطولة، ليصبح رصيده سبع نقاط مقابل نقطة واحدة لـ«الصقور». وسجل العروبة هدفه الأول برأسية عن طريق سعيد عبيد (16)، بعدها تمكن فريق الإمارات من تسجيل التعادل عن طريق الإيفواري جوزيف قنادي (29). وحصل العروبة على ضربة جزاء بقرار «الفار»، سددها البحريني علي مدن مسجلاً الهدف الثاني (55).

وعاد رضا عطاس وسجل الثالث بكرة رأسية (61)، قبل أن يقلص «الصقور» الفارق بتسديدة البرازيلي ليذيري سيلفا (64)، ثم تمكن أحمد موسى من تسجيل الهدف الرابع (86). يذكر أن لاعب فريق الإمارات أحمد عيسى البطاقة الحمراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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