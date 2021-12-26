شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يضم 21 لاعبا في قائمة فيوتشر لمواجهة الأهلي وعودة جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، عن قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي بالدوري الممتاز.

ويستضيف نادي فيوتشر إف سي نظيره الأهلي، غدا الأحد، في ختام الجولة الثامنة من الدوري العام في 8 مساء.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود حمدي - محمد طارق.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد عبد المنعم - طارق طه - سعد سمير - جوزيف جوناثان - أحمد عاطف.

خط الوسط: كريم نيدفيد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت - عمر كمال - أيمن الصفاقسي - غنام محمد غنام - محمود شعبان - محمد رضا - ربيعة - أنسيت أبل.

خط الهجوم: مصطفى البدري.