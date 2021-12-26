شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إعارة محمد فخري بتوصية من موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلي على خروج محمد فخرى، صانع ألعاب فريق الأهلي، على سبيل الإعارة خلال المرحلة المقبلة، عقب توصية من الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى قام بعقد جلسة مع اللاعب و الحديث معه على التواجد بأحد الأندية واللعب للظهور والوقوف على مستواه الفني.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الأهلى من السماح لبعض اللاعبين بالانتقال إلى أندية الدورى المصرى على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لمنحهم الفرصة في المشاركة بالمباريات والظهور بشكل جيد.

ويرغب عدد من الأندية في الحصول على خدمات اللاعب محمد فخرى، أبرزها الإسماعيلى و سموحة و الجونة و إيسترن كومبانى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعلى جانب آخر يتصدر فريق الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي تُوج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.‏